преобразовать в произведение: sin a + cos a
Алгебра
преобразовать в произведение: sin a + cos a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sina+cosa=sina+sin(pi/2-a)=2sin(pi/4)*cos(a-pi/4)=sqrt2*cos(a-pi/4)
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