Чому бур'яни не слід виривати із земді різкими рухами, якщо вони навіть не міцно тримаються у грунті?

Физика

Чому бур'яни не слід виривати із земді різкими рухами, якщо вони навіть не міцно тримаються у грунті?

Автор: Гость