Чому бур'яни не слід виривати із земді різкими рухами, якщо вони навіть не міцно тримаються у грунті?
Физика
Чому бур'яни не слід виривати із земді різкими рухами, якщо вони навіть не міцно тримаються у грунті?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
томущо коли ти вирвеш рєзко то корінь буряна може залишитись в грунті
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