Какая система отсчета называется инерциальной?Почему система отсчета,связанная с Землей,строго говоря,не является инерциальной?
Физика
Какая система отсчета называется инерциальной?Почему система отсчета,связанная с Землей,строго говоря,не является инерциальной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ - це такі системи відліку,, відносно яких тіло зберігає швидкість свого руху постійно, якщо на нього не діють інші тіла та поля або якщо їхні дії скомпексовані. Будь-яка система відліку, що рухається відносно Землі рівномірно прямолінійно, є інерціальною.
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