Сумма двух кутов четырехугольника, прилегающих к одной из его сторон, равняетса 180градусов. Найдите угол между бисектрисами этих кутов.

Геометрия

Сумма двух кутов четырехугольника, прилегающих к одной из его сторон, равняетса 180градусов. Найдите угол между бисектрисами этих кутов.

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