Сумма двух кутов четырехугольника, прилегающих к одной из его сторон, равняетса 180градусов. Найдите угол между бисектрисами этих кутов.
Геометрия
Сумма двух кутов четырехугольника, прилегающих к одной из его сторон, равняетса 180градусов. Найдите угол между бисектрисами этих кутов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол между двумя биссектрисами будет 90 градусов
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