найдите координаты и длину вектора a если a=1/3m - n, m {-3;6}, n {2;-2}

Геометрия
найдите координаты и длину вектора a если a=1/3m - n, m {-3;6}, n {2;-2}
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a{1/3 * (-3)-2; 1/3 *6-(-2)}; a{-3; 4}, длину вектора ((-3)^2+4^2)^0.5=(9+16)^0.5= корень из 25 = 5
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