Какую форму имеет траектория движения тела, если длина пройденого пути ровняетса числовому значению перемещения?
Физика
Какую форму имеет траектория движения тела, если длина пройденого пути ровняетса числовому значению перемещения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
траектория движения тела - прямая линия паралельная оси вдоль которой происходит перемещений
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