Какую форму имеет траектория движения тела, если длина пройденого пути ровняетса числовому значению перемещения?

Физика
Какую форму имеет траектория движения тела, если длина пройденого пути ровняетса числовому значению перемещения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
траектория движения тела - прямая линия паралельная оси вдоль которой происходит перемещений
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