Визначити масу тіла якщо 500 H надає тілу прискорення 2 м/с
Физика
Визначити масу тіла якщо 500 H надає тілу прискорення 2 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=ma m=F/a m=500/2=250кг
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