площадь осевого сечения цилиндра равна 36 см, а радиус основания равен 6 см. вычислить площадь полной поверхности цилиндра.
Геометрия
площадь осевого сечения цилиндра равна 36 см, а радиус основания равен 6 см. вычислить площадь полной поверхности цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s основ=π*r^2=3.14*6^2=113.04 h=36/12=3 так как 6*2=12 сторона осевого сеч s бок =2πr*h=2*3.14*3=18.84 S полное=113.04*2+18,84=244,92
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