радиус конуса равен 12 см, а образующая - 15 см. вычислить полную поверхность конуса.
Геометрия
радиус конуса равен 12 см, а образующая - 15 см. вычислить полную поверхность конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = пи * R(l + R) = пи * 12 * (15 + 12) = 12пи * 27 = 324пи (см2)
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