даны параллельные плоскости альфа и бета через точки А и В плоскости альфа проведены параллельные прямые пересекающие плоскость бета в точках А1 и В1. найдите А1В1 если АВ=5см

Геометрия

даны параллельные плоскости альфа и бета через точки А и В плоскости альфа проведены параллельные прямые пересекающие плоскость бета в точках А1 и В1. найдите А1В1 если АВ=5см

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