даны параллельные плоскости альфа и бета через точки А и В плоскости альфа проведены параллельные прямые пересекающие плоскость бета в точках А1 и В1. найдите А1В1 если АВ=5см

Геометрия
даны параллельные плоскости альфа и бета через точки А и В плоскости альфа проведены параллельные прямые пересекающие плоскость бета в точках А1 и В1. найдите А1В1 если АВ=5см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если АА1 паралельна ВВ1, то АВВ1А1- ПАРАЛЕЛОГРАМ, и исходя из этого, АВ=А1В1 А1В1=5см
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