найти катет прямоугольного треугольника, если гипотенуза его равна 13см, а второй катет 12см

Геометрия
найти катет прямоугольного треугольника, если гипотенуза его равна 13см, а второй катет 12см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гіпотенуза у квадраті - Другий катет у квадраті=Перший катет у квадраті. 169-144=25 А корень із 25 є 5. В-дь:5см
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