найдите три последовательныхнечетных чисел,сумма которых равна 81.

Алгебра
найдите три последовательныхнечетных чисел,сумма которых равна 81.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-(2n-1) 2-(2n+1) 3-(2n+3) 2n-1+2n+1+2n+3=81 6n=81-3 6n=78 n=78:6 n=13 2n-1=25 2n+1=27 2n+3=29 Ответ 29,25,27
Гость:
2n-1      2n+1      2n+3   три посл. нечетных числа 2n-1+2n+1+2n+3=6n+3=81    6n=81-3=78    n=13 искомые числа 25, 27, 29 проверка  25+27+29=81
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