сделайте фонетический разбор слова: черным

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Чёрным - [ч`орным] - 2 слога (чёр-ным), первый ударный. ч - [ч`] - согл., глух. непарн., мягк. непарн. ё - [о] - гласн., ударн. р - [р] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. н - [н] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. ы - [ы] - гласн., безударн. м - [м] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. 6 букв, 6 звуков.