КРовеносная система у ракообразных-
Биология
КРовеносная система у ракообразных-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незамкнутая. Кровь выходит из кровеностных сосудов в полость тела, а потом снова поступает в них.
Гость:
Кровеносная система не замкнута,имеют сердце и сосуды.
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