основания равнобокой трапеции равны 9см и 21 см, а высота 8 см. Найдите радиус окружности, описанной около данной трапеции?

Геометрия

основания равнобокой трапеции равны 9см и 21 см, а высота 8 см. Найдите радиус окружности, описанной около данной трапеции?

Автор: Гость