основания равнобокой трапеции равны 9см и 21 см, а высота 8 см. Найдите радиус окружности, описанной около данной трапеции?
Геометрия
основания равнобокой трапеции равны 9см и 21 см, а высота 8 см. Найдите радиус окружности, описанной около данной трапеции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d=√(h^2+((a+b)/2)^2)=√(64+(30/2)^2 )=√(64+(30/2)2 )=√(64+225)=17 c^2=8^2+(a-b)/2)^2=64+36=100 c=10 r=(c*d*a)/(4√(p(p-a)(p-c)(p-d))) p=1/2(a+c+d)=24 r=3570/4*√(24*3*14*7)=3570/84=42.5
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