№1какое количества вещества содержится в молях в 1 грам воды? №2сколько молекул содержится в 1 метре (кубическом)воды? №3Чему равна масса одной молекулы кислорода? Пожалуйста полное решение если можно..... Кину все пункты тому...

Гость: Гость:

1) Количественно масса 1 моль вещества - масса вещества в граммах, численно равная его атомной или молекулярной массе. молекулярная масса воды H2O равна 18 а.е.м. (атомная масса водорода - 1, кислорода - 16, итого 1+1+16=18). Значит, один моль воды равен по массе 18 граммов, и эта масса воды содержит 6,02•1023 молекул воды. 2) молярная масса воды : MH2O = 2 MH +MO = 2•1+16 = 18 (г/моль). число авогадро : NA = 6 ×10^23 моль−1. Плотность 0,9982 г/см³ n=Na*m/M = (6 * 0,00998)/ 18 * 10^23 = 3.33 * 10 ^ 20 молекул это в одном кубическом миллиметре, посчитай в метре 3 ) молярную массу (16+16=32 г/моль) раздели на число Авагадро (6,02*10^23 штук/моль) и получишь массу одной молекулы в граммах