Из 390 г бензола в две стадии было получено 410 г фенола. Определите массовую долю выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Химия
Из 390 г бензола в две стадии было получено 410 г фенола. Определите массовую долю выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6H6+Cl2=C6H5Cl+HCl C6H5Cl+KOH=C6H5OH+KCl кол-во в-ва бензола=390:78=5моль кол-во в-ва фенола=5моль;масса фенола=5Х94=470гр. массовая доля выхода=(410:470)х100%=87.23%
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