отрезки AB и CD пересекаются в их общей середине.докажите,что прямые AC и BD параллельны.

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при пересечении прямых углы АОС и ДОВ равны, также АО=ОВ, СО=ОД, Следовательно треугольники АОС и ДОВ равны. Следоватльно равны углы АСО и ОДВ, следовательно АС и ДВ паралельны