Сила 5Н действует на мяч массой 1 кг. На сколько изменяеться скорость мяча за 2 с???

Физика
Сила 5Н действует на мяч массой 1 кг. На сколько изменяеться скорость мяча за 2 с???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из 2 з-а Ньютона a=F/m. a=v-v0/t,где v-v0 искомая величина,значит v-v0=Ft/m=10м/с
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