Сила 5Н действует на мяч массой 1 кг. На сколько изменяеться скорость мяча за 2 с???
Физика
Сила 5Н действует на мяч массой 1 кг. На сколько изменяеться скорость мяча за 2 с???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из 2 з-а Ньютона a=F/m. a=v-v0/t,где v-v0 искомая величина,значит v-v0=Ft/m=10м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
в закрытом сосуде вместимостью 5л находится ненасыщенный водяной пар массой 50мг. при какой температуре пар будет насыщенным?
Химия
При взаимодействии фенола с бромной водой образуется нерастворимый в воде 2,4,6-трибромфенол (качественная реакция на фенол). При действии избытка ...