Что было бы на земле если бы небыло силы трения
Физика
Что было бы на земле если бы небыло силы трения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы не было силы трения мы бы не могли ходить,не могли одеть одежду и шить ее, не могли бы кушать,не могли бы двигаться транспорт да и транспорта не было бы так как не могли бы скреплять детали и так далее.
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