При взаимодействии первичного предельного одноатомного спирта с натрием выделилось 8,96 л газа (н. у.). При дегидратации той же массы спирта образуется алкен массой 56 г. Установите все возможные структурные формулы спирта.
Химия
При взаимодействии первичного предельного одноатомного спирта с натрием выделилось 8,96 л газа (н. у.). При дегидратации той же массы спирта образуется алкен массой 56 г. Установите все возможные структурные формулы спирта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кол-во вещ-ва водорода=8.96:22.4=0.4моль; кол-во вещ-ва спирта=0.8моль; молярная масса алкена=56:0.8=70; 14n=70 n=5 формула спирта-С5Н12О 1)пентанол-1;2)пентанол-2;3)пентанол-3;4)2-метилбутанол-1;5)3-метилбутанол-1;6)2-метилбутанол-2;7)3-метилбутанол-2;8)2.2-диметилпропанол-1
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