разность двух чисел равна 5,а их произведение равно 84. Найдите эти числа.

Алгебра
разность двух чисел равна 5,а их произведение равно 84. Найдите эти числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим систему: x - y = 5 x*y = 84 Выразим "х" через "у" и подставим полученное значение во второе уравнение. x = 5 + y y*(5 + y)=84 Получаем квадратное уравнение: y*y + 5*y - 84 = 0 Находим дискриминант: D= 5*5 - 4*(-84) = 25 + 336 = 361 = 19*19 Находим возможные действительные значения "у": y1 = ( - 5 + 19)/2 = 7 y2 = ( - 5 - 19)/2 = - 12 Подставляем полученные значения в первое уравнение. Потом выполняем проверку через подстановку полученного значения "х" во второе уравнение. Получаем, что искомые числа: -7 и -12, а также 12 и 7.
Гость:
x-y=5 x*y=84 x=5+y 5y+y^2-84 y^2+5y-84=0 D=361 y1=7 x1=12 y2=-12 x2=-7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
утром было продано 28% товара, днем- в два раза больше, а вечером- оставшиеся 32 кг. Сколько всего килограммов товара было продано ?
Ответить
Математика
торт разрезали на 12 частей,сколько частейт торта съели,если их осталось в 6 раз меньше,чем было
Ответить
Физика
Что было бы на земле если бы небыло силы трения
Ответить
Химия
При взаимодействии первичного предельного одноатомного спирта с натрием выделилось 8,96 л газа (н. у.). При дегидратации той же массы спирта образу...
Ответить
Физика
Сила 5Н действует на мяч массой 1 кг. На сколько изменяеться скорость мяча за 2 с???
Ответить