Строительная смесь состоит из цемента, песка и воды.2/9 части цемента, 2/3 части песка,остальное вода. Сколько кг. песка надо взять ,чтобы приготовить смесь содержащую 50 кг. цемента.

Математика

Строительная смесь состоит из цемента, песка и воды.2/9 части цемента, 2/3 части песка,остальное вода. Сколько кг. песка надо взять ,чтобы приготовить смесь содержащую 50 кг. цемента.

Автор: Гость