Строительная смесь состоит из цемента, песка и воды.2/9 части цемента, 2/3 части песка,остальное вода. Сколько кг. песка надо взять ,чтобы приготовить смесь содержащую 50 кг. цемента.
Математика
Строительная смесь состоит из цемента, песка и воды.2/9 части цемента, 2/3 части песка,остальное вода. Сколько кг. песка надо взять ,чтобы приготовить смесь содержащую 50 кг. цемента.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3 умножаем на 3/3,для того чтобы уравнять знаменатели-2/3·3/3=6/9(песка); 50÷2=25(кг)-1/9 часть,тогда 25·6=150(кг)-6/9 или 2/3 Ответ:песка надо 150 кг
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