После урока ребята заспорили о судьбе Сократа. Сергей заявил, что Сократ все- таки должен был послушаться совета своих друзей и бежать из тюрьмы. Ведь он был осужден несправедливо. И это вскоре выяснилось. Какой ответ ты дал бы...

География

После урока ребята заспорили о судьбе Сократа. Сергей заявил, что Сократ все- таки должен был послушаться совета своих друзей и бежать из тюрьмы. Ведь он был осужден несправедливо. И это вскоре выяснилось. Какой ответ ты дал бы Сергею? Только учти мнение самого Сократа.

Автор: Гость