После урока ребята заспорили о судьбе Сократа. Сергей заявил, что Сократ все- таки должен был послушаться совета своих друзей и бежать из тюрьмы. Ведь он был осужден несправедливо. И это вскоре выяснилось. Какой ответ ты дал бы...
География
После урока ребята заспорили о судьбе Сократа. Сергей заявил, что Сократ все- таки должен был послушаться совета своих друзей и бежать из тюрьмы. Ведь он был осужден несправедливо. И это вскоре выяснилось. Какой ответ ты дал бы Сергею? Только учти мнение самого Сократа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я поддерживаю мнение Сергея. И считаю, что личная безопасность выше и ценнее чем политические происки. И потому при всем уважении к мнению Сократа думаю, что живым он бы смог сделать еще больше. Мы потеряли больше со смертью Сократа!
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