почему необходимо повышать напряжение при передаче электроэнергии на большие расстояния?
Физика
почему необходимо повышать напряжение при передаче электроэнергии на большие расстояния?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому ,что при передаче эл.энергии какая-то часть теряется..По этому и нужно повышать напряжение,что б потери не вредели работе...
Гость:
Это следует из соотношений U1/U2=I2/I1 и Q= Iкв*Rt/Nfr при большей мощности ,если сила тока велика,то потери на джоулево тепло в квадратичной зависимости и потери энергии огромны.При трансформации же напряжение повышается .а сила тока уменьшается -это видно из первого соотношения,следовательно потери на тепло уменьшается. поэтому приходится повышать напряжение.Можно уменьшить сопротивление проводника, это экономически невыгодно.
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