Два поезда из одного пункта идут в противоположных направлениях. Сейчас между ними 100 км. Скорость одного-70 км.ч., а другого в одну целую две пятых раза меньше. через сколько времени между ними будет 170 км.?

Математика
Два поезда из одного пункта идут в противоположных направлениях. Сейчас между ними 100 км. Скорость одного-70 км.ч., а другого в одну целую две пятых раза меньше. через сколько времени между ними будет 170 км.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:7/5=50км/час - скорость 2-ого поезда 50+70=120км-проходят оба поезда за час 120км - 60мин 70км - хмин х= 4200:120 х=35 мин
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