Два поезда из одного пункта идут в противоположных направлениях. Сейчас между ними 100 км. Скорость одного-70 км.ч., а другого в одну целую две пятых раза меньше. через сколько времени между ними будет 170 км.?

Математика

Два поезда из одного пункта идут в противоположных направлениях. Сейчас между ними 100 км. Скорость одного-70 км.ч., а другого в одну целую две пятых раза меньше. через сколько времени между ними будет 170 км.?

Автор: Гость