На сколько градусов надо нагреть или охладить газ,имеющий температуру 127 градусов чтобы средняя кинетическая энергия его молекул увеличилась в 3 раза?

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127 + 273 = 400 градусов по Кельвину. средняя кинетическая энергия молекул прямо пропорциональна абсолютной температуре (по шкале Кельвина) и, если она увеличилась в 3 раза, то и температура увеличилась в 3 раза: 400К*3 = 1200К. Газ надо нагреть на 1200К - 400К = 800К = 800С