найдите разность фраз между двумя точками звуковой волны,если разность их расстояний от источника состовляет 25см, а частота коллебаний v=680Гц.Скорость звука принять равной 340 м/с

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Чтобы найти длину волны, надо ее скорость разделить на частоту: 340м/с : 680Гц = 0,5м. Точки, отстоящие друг от друга на расстояние, равное длине волны, имеют разность фаз 2π. Расстояние 25 см равно половине длины волны, значит разность фаз для этих точек равна π