a=4мм,h=19мм.Найдите s
Геометрия
a=4мм,h=19мм.Найдите s
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что за фигура дана?
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