для фарбування 15 верстатів потрібно 18 кг фарби. Скільки фарби потрібно для фарбування 25 таких верстатів?
Математика
для фарбування 15 верстатів потрібно 18 кг фарби. Скільки фарби потрібно для фарбування 25 таких верстатів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=18*25/15 x=30
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