дан треугольник ABC. на стороне AC отмечена точка K так, что AK=6см, KC=9см. найти площадь треугольника ABK и CBK, если AB=13см, BC=14см.
Геометрия
дан треугольник ABC. на стороне AC отмечена точка K так, что AK=6см, KC=9см. найти площадь треугольника ABK и CBK, если AB=13см, BC=14см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=√(21*(21-13)*(21-14)*(21-6-9))=√(21*8*6*7)=84 BK-высота h=2*√(21*(21-13)*(21-14)*(21-15))/15=2*84/15=11.2 S1=1/2*11.2*6=33.6 s2=1/2*11.2*9=50.4
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