в прямоугоьной трапеции боковые стороны равны 7см и 25см а меньшее основание равно 2см найдите площадь трапеции

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Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. АВСД трапеция, СК высота,проведённая к стороне АД. Дано: АВ= 7см, ВС=2см, СД=25см. И отсюда решение:(главное правильно начертить рисунок): Т.к. трапеция прямоугольная,то при проведении высоты СК образуется прямоугольник из которого мы находим высоту. Это АВ=СК= 7см. Чтобы найти одну недостающую сторону для нахождения площади нужно сложить два отрезка из которых она состоит. АД=АК+КД. АК=ВС=2см,т.к. АВСК прямоугольник. Из прямоугольного треугольника СКД по теореме пифагора находим КД: КД= квадратный корень из разности квадратов СД и СК(разность это вычетание). Под корнем сначала получается 625-49 затем 576 и извлекаем корень и получаем 24. Складываем два отрезка и получаем сторону АД. АД= АК+КД= 2+ 24=26. Ну и теперь можно найти площадь. S= ВС+АД/2*СК=2+26/2*7=98 см2