сколько четырехзначных чисел, делящихся на 5, можно составить из цифр 0,1,3,5,7, если каждое число не должно содержать одинаковых цифр?

История

сколько четырехзначных чисел, делящихся на 5, можно составить из цифр 0,1,3,5,7, если каждое число не должно содержать одинаковых цифр?

Автор: Гость