в одном детском саду 98 детей, а в другом-на 36 больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю 74, а остальные дети ходят в старшую группу.На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей??
Математика
в одном детском саду 98 детей, а в другом-на 36 больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю 74, а остальные дети ходят в старшую группу.На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 98+36=134 ребёнка ходит во 2 детский сад 2) 98+134=232 ребёнка в двух детских садах 3) 232-(56+74)= 102 ребёнка ходят в старшую группу 4) 102-56=на 46 детей меньше в младшей группе.
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