в одном детском саду 98 детей, а в другом-на 36 больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю 74, а остальные дети ходят в старшую группу.На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей??

Математика

в одном детском саду 98 детей, а в другом-на 36 больше. В младшую группу ходят 56 малышей, в среднюю 74, а остальные дети ходят в старшую группу.На сколько меньше детей в младшей группе, чем в старшей??

Автор: Гость