Обменные реакции в растворах электролитов. Написать в сокращенной ионно-молекулярной форме уравнение реакции: FeS + HCl ⇒

Химия
Обменные реакции в растворах электролитов. Написать в сокращенной ионно-молекулярной форме уравнение реакции: FeS + HCl ⇒
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(2-)+H(+)=>H2S(газ) коэффициенты типа (2-) означают верхний индекс степени окисления вещества
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