(1-√2)(3+√2)=?
Алгебра
(1-√2)(3+√2)=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1-√2)(3+√2)=1*3-3*√2+1*√2-√2*√2=3-3√2+√2-2=1-2√2
Гость:
(1-√2)(3+√2)=3+√2-3√2-2=1-2√2
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