С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении 2 мальчика со скоростью 9 м/с и 6 м/с. Через сколько секунд один из них окажется на 150 м впереди другого?
Математика
С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении 2 мальчика со скоростью 9 м/с и 6 м/с. Через сколько секунд один из них окажется на 150 м впереди другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 м/с - 6 м/с = 3 м/с - на столько будет отдаляться один от второго за одну секкунду 150: 3= 50 сек.
Гость:
первый мальчик удаляется от второго со скоростью 9 - 6 = 3 (м/с) Он окажется впереди второго на расстоянии 150м за время 150м:3м/с = 50с.
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