С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении 2 мальчика со скоростью 9 м/с и 6 м/с. Через сколько секунд один из них окажется на 150 м впереди другого?

Математика

С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении 2 мальчика со скоростью 9 м/с и 6 м/с. Через сколько секунд один из них окажется на 150 м впереди другого?

Автор: Гость