две стороны треугольника равны 12 и 9 см,угол между ними 30 градусов, найти площадь треугольника- провести высоту и найти её как катет лежащий против угла 30 градусов
Геометрия
две стороны треугольника равны 12 и 9 см,угол между ними 30 градусов, найти площадь треугольника- провести высоту и найти её как катет лежащий против угла 30 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=12 см, АС=9 см, угол А=30 градусов, ВК высота. S= 0.5*AB*AC* sinA, S= 0.5*12*9*0.5=27. BK=AB*sinA, BK=12*0.5=6
Гость:
площадь треугольника ровна одна вторая произведения двух сторон на синус угла между ними, то есть 1/2 на 12 на 9 на синус 30 = 27 квадратных сантиметров. по поводу выстоты - то может быть два ответа в зависимости от того какая сторона будет гипотенузой - 12 или 9 см. в первом случае ответ - 6 см, во втором - 4,5 см. (катет, который лежит против угла в зо градусов равен половине гипотенузы).
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