в корзине лежит 5 яблок. Как разделить эти яблоки между 5 детьми, чтобы каждый получил по 1 яблоку и чтобы 1 яблоко осталось в корзине?
Математика
в корзине лежит 5 яблок. Как разделить эти яблоки между 5 детьми, чтобы каждый получил по 1 яблоку и чтобы 1 яблоко осталось в корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отдать четырем друзьям по яблоку, а пятому - отдать яблоко вместе с корзиной
Гость:
Да очень просто - дать одному ребенку яблоко вместе с корзиной
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