Тут три задачки маленькие..нужно до завтра решить .. 1)какова масса 800 моль аргона? 2) сколько молекул содержится в азоте массой 80г? 3) какое количество вещества содержится в серебряном кольце масой 10,8г?

Химия

Тут три задачки маленькие..нужно до завтра решить .. 1)какова масса 800 моль аргона? 2) сколько молекул содержится в азоте массой 80г? 3) какое количество вещества содержится в серебряном кольце масой 10,8г?

Автор: Гость