Тут три задачки маленькие..нужно до завтра решить .. 1)какова масса 800 моль аргона? 2) сколько молекул содержится в азоте массой 80г? 3) какое количество вещества содержится в серебряном кольце масой 10,8г?
Химия
Тут три задачки маленькие..нужно до завтра решить .. 1)какова масса 800 моль аргона? 2) сколько молекул содержится в азоте массой 80г? 3) какое количество вещества содержится в серебряном кольце масой 10,8г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Молекулярная масса аргона - 40 г/моль Масса аргона: 800 моль * 40 г/моль= 32000 г (32 кг) 2. 1 моль вещества содержит 6,02*10^23 молекул Молекулярная масса азота 28 г/моль 80 г азота соответствует: 80 г/28 г/моль=2,86 моль Количество молекул будет составлять: 2,86 моль * 6,02*10^23 молекул/моль=1,72*10^24 молекул 3. Молекулярная масса серебра 108 г/моль Значит 10,8 г будут содержать: 10,8 г/108 г/моль=0,1 моль вещества.
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