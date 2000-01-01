брусок массой 10 кг под действием силы 20 Н двигается по горизонтальной поверхности с ускорением 1.5 м\с2. какая сила трения между бруском и поверхностью?

Физика

брусок массой 10 кг под действием силы 20 Н двигается по горизонтальной поверхности с ускорением 1.5 м\с2. какая сила трения между бруском и поверхностью?

Автор: Гость