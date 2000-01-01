брусок массой 10 кг под действием силы 20 Н двигается по горизонтальной поверхности с ускорением 1.5 м\с2. какая сила трения между бруском и поверхностью?
Физика
брусок массой 10 кг под действием силы 20 Н двигается по горизонтальной поверхности с ускорением 1.5 м\с2. какая сила трения между бруском и поверхностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используем второй закон Ньютона: ma = F - Fтр ; Fтр = F - ma. Fтр = 20Н - 10кг * 1,5м/с2 = 20Н - 15Н = 5Н Ответ: Fтр = 5Н
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