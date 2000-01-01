поезд массой 2000т движется со скоростью 72 км/ч . какое количество теплоты выделится в его тормозных устройствах в процессе торможения поезда до остановки?

Физика

поезд массой 2000т движется со скоростью 72 км/ч . какое количество теплоты выделится в его тормозных устройствах в процессе торможения поезда до остановки?

Автор: Гость