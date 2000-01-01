поезд массой 2000т движется со скоростью 72 км/ч . какое количество теплоты выделится в его тормозных устройствах в процессе торможения поезда до остановки?
Физика
поезд массой 2000т движется со скоростью 72 км/ч . какое количество теплоты выделится в его тормозных устройствах в процессе торможения поезда до остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия поезда Ек = mV^2/2 = 2000000кг*20^2/2 = 400000000Дж = 400МДж. В процессе торможения кинетическая энергия превращается во внутреннюю, т.е. тепловую энергию. Значит, количество теплоты Q = 400МДж.
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