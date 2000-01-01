Брату и сестре вместе 19 лет.Брат старше сестры на 5 лет.Сколько лет каждому?
Математика
Брату и сестре вместе 19 лет.Брат старше сестры на 5 лет.Сколько лет каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х лет сестре х+5 брату х+х+5=19 2х+5=19 2х=14 х=14: 2 х= 7 лет сестре 7+5=12 лет брату
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