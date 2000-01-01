ТРЕУГОЛЬНИК АВС ПОДОБЕН ТРЕУГОЛЬНИКУ А1В1С1.НАЙДИТЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ УГЛЫ ТРУУГОЛЬНИКОВ ЕСЛИ УГОЛ В=110 градусов ,а угол С1=25 ГРАДУСОВ
Геометрия
ТРЕУГОЛЬНИК АВС ПОДОБЕН ТРЕУГОЛЬНИКУ А1В1С1.НАЙДИТЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ УГЛЫ ТРУУГОЛЬНИКОВ ЕСЛИ УГОЛ В=110 градусов ,а угол С1=25 ГРАДУСОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В подобных треугольниках углы равны угол В1=110 градусов. Угол С =25 градусов, а угол А=180-25-110=45 градусов. Угол А1 =45 гр.
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