ВЫРАЗИТЬ В ПРОЦЕНТАХ 1.2
Алгебра
ВЫРАЗИТЬ В ПРОЦЕНТАХ 1.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десятичную дробь 1,2 представить в виде процентов 1,2 * 100 = 120 %
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