Какие насекомые вредят сельскохозяйственным Растениям? Охарактеризуйте жизнедеятельность некоторых из них.

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Красные муравьи. Яд огненных муравьёв содержит алкалоид соленопсин (транс-2-метил-6-n-ундецилпиперидин) и оказывает дерматонекротическое, цитотоксическое, гемолитическое, нейротоксическое и инсектицидное действие. Степень воздействия по индексу силы ужалений Шмидта оценивается в 1,2 балла и сходна с воздействием огня (отсюда и название насекомого). У людей, ужаленных этими муравьями, часто наблюдается аллергическая реакция, покраснение кожи, отёк, волдыри, тошнота, рвота, головокружения и реакции вплоть до анафилактического шока (бывали и случаи со смертельным исходом). Общий ущерб в США составляет около 5 млрд долларов ежегодно, с учётом затрат на медицинское обслуживание ужаленных муравьями, ветеринарный контроль домашних животных, уничтожение муравейников и химобработку территорий. Укусы и ужаления огненных муравьёв негативно воздействуют на домашних животных и представителей дикой фауны, в том числе изменяют поведение и морфологию ящериц. Также красные огненные муравьи могут вытеснять местные виды муравьёв. Например, в южных штатах США они почти вытеснили своих родственников, местных огненных муравьёв — Solenopsis xyloni и Solenopsis geminata. Являясь агрессивными хищниками, огненные муравьи контролируют многих вредителей сельского хозяйства, в том числе вредителей сахарного тростника, риса и зерновых культур. Саранча, акриды — стадные насекомые отряда прямокрылых семейства настоящих саранчовых (лат. Acrididae). Принято разделять два варианта развития саранчи — перелётная саранча и кобылки. Саранча относится к насекомым с неполным превращением, то есть в её развитии отсутствует стадия куколки. Основные враги: птицы, пауки, насекомоядные млекопитающие и богомолы. Известны следующие виды саранчи — пустынная, итальянская, марокканская, гигантская, перелётная (азиатская и среднерусская). Наиболее опасна пустынная саранча, являющая самой прожорливой из всех разновидностей.