Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1 Найдите углы треугольников, если угол B=110 градусов,а угол C1=25 градусов
Геометрия
Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1 Найдите углы треугольников, если угол B=110 градусов,а угол C1=25 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=45, С=25, В1=110, А1=45, так как у подобных треугольников углы равные, а сумма углов треугольника равна 180 градусов
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