Сыну 10 лет, а отцу 46 лет. Через сколько лет отец будет старше сына в 2 раза?
Математика
Сыну 10 лет, а отцу 46 лет. Через сколько лет отец будет старше сына в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разница в 2 раза будет больше гогда отцу будет 72 а сыну 36 46-10=36-разница в возрасте 36*2=72
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