в трапеции одно из оснований больше другого в 2 раза . Средняя линия трапеции равна 15 см . Найдите ее основания .
Геометрия
в трапеции одно из оснований больше другого в 2 раза . Средняя линия трапеции равна 15 см . Найдите ее основания .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя линия трапеции равна: (а+в)/2. Пусть а = х см, тогда в = 2х см. Получаем, (х + 2х)/2 = 15, 3х=30, х = 30:3, х=10. Первое основание равно 10 см, второе основание равно 2*10=20 см.
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