в трапеции одно из оснований больше другого в 2 раза . Средняя линия трапеции равна 15 см . Найдите ее основания .

Геометрия

в трапеции одно из оснований больше другого в 2 раза . Средняя линия трапеции равна 15 см . Найдите ее основания .

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