Один из углов , полученных при пересечений двух прямых равен 87 градусов. Вычислите остальные углы.
Геометрия
Один из углов , полученных при пересечений двух прямых равен 87 градусов. Вычислите остальные углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 прямые - диаганали угол делиться пополам 2*87=174 2 остольные будут равны между собой 360-174=186 186\2 = 93 Ответ: 93, 93, 87!
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