Один из углов , полученных при пересечений двух прямых равен 87 градусов. Вычислите остальные углы.

Геометрия
Один из углов , полученных при пересечений двух прямых равен 87 градусов. Вычислите остальные углы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 прямые - диаганали угол делиться пополам 2*87=174 2 остольные будут равны между собой 360-174=186 186\2 = 93 Ответ: 93, 93, 87!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Дайте 5 названий водоёмов Саратовской области!!!
Ответить
Математика
Сыну 10 лет, а отцу 46 лет. Через сколько лет отец будет старше сына в 2 раза?
Ответить
Геометрия
в трапеции одно из оснований больше другого в 2 раза . Средняя линия трапеции равна 15 см . Найдите ее основания .
Ответить
Биология
Какие насекомые вредят сельскохозяйственным Растениям? Охарактеризуйте жизнедеятельность некоторых из них.
Ответить
Геометрия
Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1 Найдите углы треугольников, если угол B=110 градусов,а угол C1=25 градусов
Ответить